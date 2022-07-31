ВСУ забросали Донецк противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток" Фото: REUTERS

Вооруженные украинские формирования забросали Донецк противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток".

Как сообщает корреспондент РИА Новости, снаряды попали в самый центр города — на пересечение проспекта Ватутина и Университетской. Сейчас военные их обезвреживают, в некоторых местах приходится убирать их лопатами.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.