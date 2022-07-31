Несколько человек получили ранения в результате нападения на делегацию президента Гватемалы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько человек получили ранения в результате атаки с применением огнестрельного оружия на делегацию президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи в департаменте Уэуэтенанго на северо-западе республики, сообщает радиостанция "Сонора". Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, глава государства не пострадал.

В июле 2021 года в стране вспыхнули протесты с требованиями отставки президента, а также генпрокурора страны Марии Поррас. Все произошло после того, как власти уволили Сандоваля, который занимался расследованием дела о коррупции в правительстве. Комментируя причины отставки, генпрокурор обвинила его в избирательном применении правосудия, а также злоупотреблении полномочиями.

Как ранее писал сайт KP.ru, в Гватемале начали расследование предполагаемой взятки президенту республики Алехандро Джамматтеи. Сообщается, что главе государства могли доставить «ковер с деньгами». По данным СМИ, фигурантами расследования являются некие «граждане России», которые были заинтересованы в приобретении портовой инфраструктуры.