Традиционный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров произойдет в августе 2022 года Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Традиционный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров произойдет в августе 2022 года, рассказали в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области.

"На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. В Московском регионе с 01.08.2022 такой перерасчет будет произведен для 1,3 миллиона работающих пенсионеров", - рассказали в ведомстве в беседе с "Праймом".

Прибавка зависит от размера заработной платы сотрудника в 2021 году, а точнее, от суммы уплаченных за них работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Только выходя на заслуженный отпуск многие россияне начинают разбираться, как формировалась сумма их пенсии и почему вышла та или иная сумма. Эксперты уверены, что если знать определенные тонкости, то можно поспособствовать увеличению суммы выплат.

- Больше всего получают те, кто работает официально, так как работодатель делает все отчисления. Чем больше стаж и зарплата, тем выше будет пенсия. Но свой стаж и накопления нужно периодически проверять и вовремя разбираться, - рассказывал ранее управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.