Сенатор Пушков призвал немедленно выслать из страны сотрудницу консульства в Мурманске за русофобию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сенатор Алексей Пушков заявил, что поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен свидетельствует о популяризации русофобских взглядов на Западе.

"Ответ не должен быть политкорректным: ее следует немедленно выслать из России и, как минимум, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам парламентария ,своей выходкой норвежка невольно отразила взгляды многих западных коллег.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала актом ненависти действия сотрудницы норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая в ответ на просьбу персонала подождать, пока будет закончена уборка номера, устроила скандал, выкрикивая фразы о своей ненависти к русским.

До этого глава МИД РФ Сергей Сергей Лавров заявил, что русофобия на Западе требует вмешательства международных организаций. По мнению главы МИД РФ, сейчас Запад топчет те ценности, которыми «кичился». В частности, речь идет о презумпции невиновности, неприкосновенности собственности и прочем.