Шойгу заявил, что ВМФ России демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий Фото: REUTERS

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил военных моряков и ветеранов с Днём Военно-морского флота и заявил, что российский флот демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий.

"Сегодня личный состав Военно-морского флота наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности государства", - приводится его поздравление на сайте российского военного ведомства.

Министр также поблагодарил ветеранов, которые участвуют в патриотическом воспитании молодежи и сохраняют традиции легендарных предшественников.

Кстати, не так уж и много людей сходу ответят, когда отмечается День пограничника или День специалиста по ядерному обеспечению. А вот День Военно-морского флота (ВМФ) знают многие россияне. По всей стране организуются грандиозные мероприятия. Плюс ко всему в День ВМФ устраивают парады кораблей, а такое трудно не заметить. В 2022 году эта традиция не будет нарушена.

Постоянной даты у Дня ВМФ нет. Зато есть фиксированный день недели: военные моряки и офицеры всегда отмечают свой праздник в последнее воскресенье июля. В 2022 году торжество выпадает на 31 июля. Все самое интересное об этом торжестве рассказывала "Комсомольская правда". Подробнее читайте тут.