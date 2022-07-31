Американский полковник Донован заявил, что потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации Фото: REUTERS

Полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован заявил, что потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации.

По его мнению, взятие этой территории под контроль России может произойти не в результате боевых действий, а из-за событий в самом городе.

"И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена", - написал он в статье для American Thinker.

Как писал сайт KP.ru, сегодня на Одессу положил глаз Запад - для него это идеальный коридор для разграбления Украины и накачивания ее смертоносным оружием. А Киев ему только помогает. Они понимают, что для них великий русский город-герой сегодня - это единственное средство хоть как-то выжить.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.