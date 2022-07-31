Аналитик Васильев предрек снижение доверия к доллару и евро к концу 2022 года Фото: REUTERS

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что значимость доллара и прочих валют недружественных стран в первом полугодии существенно просела, и это не предел.

"Банк России и коммерческие банки проводят политику дедолларизации, банки и брокеры вводят повышенные комиссии за валютные счета, Минфин и ЦБ собираются пополнять резервы страны дружественными валютами (как ожидается, в первую очередь юанями)", - рассказал он в беседе с "Праймом"

По словам специалиста, курс рубля к доллару будет стабильным, к концу года он уйдет в рамки 65-70 рублей за доллар.

Как ранее писал сайт kp.ru, аналитики компании "Ренессанс Капитал" опубликовали прогноз, который говорит о том, что в 2023 году среднегодовой курс российской валюты должен вернуться к показателям 83 рубля за доллар.

Согласно данным экспертов, такой прогноз может сбыться, если у России получится заместить выпадающий нефтяной экспорт в Европейский союз на 50 процентов.