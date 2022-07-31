Полянский сообщил, что Россия рассказала генсеку ООН о свидетельствах вины Киева в обстреле СИЗО в Еленовке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия рассказала генсеку международной организации Антониу Гутерришу о свидетельствах вины Киева в обстреле СИЗО в Еленовке.

"Сегодня мы сообщили Генсеку ООН А. Гутеррешу об имеющейся у нас информации об ответственности Украины за удар по СИЗО в Еленовке. Осудили попытки киевского режима свалить вину за это преступление на Россию (этим, в частности, пытался заниматься украинский Постпред на заседании СБ 29 июля). Призвали ООН безотлагательно дать объективную оценку произошедшему", - написал он в своем Telegram-канале.

Российская сторона также сообщила, что Следственный комитет РФ начал расследование обстрела с подключением международных экспертов.

Как писал сайт KP.ru, в пятницу, 29 июля заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли исправительную колонию в Еленовке, где находились украинские пленные. Изначально сообщалось о 40 погибших, позже стало известно, что погибли 53 человека. Следственный комитете России после удара ВСУ по СИЗО в Еленовке возбудил уголовное дело.