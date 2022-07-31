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Политика31 июля 2022 3:01

Профессор Крениг считает, что отказ Пелоси от визита на Тайвань будет означать подчинение США Китаю

Специалист также считает, что политику не следовало заявлять о своих планах в публичном поле
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Профессор Крениг считает, что отказ Пелоси от визита на Тайвань будет означать подчинение США Китаю

Профессор Крениг считает, что отказ Пелоси от визита на Тайвань будет означать подчинение США Китаю

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг выразил мнение, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и администрация президента США Джо Байдена не могут пойти на попятную в посещении Тайваня, поскольку это будет означать подчинение воле Пекина.

"Это было бы признаком слабости и, по сути, научило бы КПК (Коммунистическая партия Китая. — Прим. ред.) тому, что она имеет право вето на графики поездок официальных лиц США", - приводит его слова РИА Новости.

Специалист также считает, что политику не следовало заявлять о своих планах в публичном поле.

Ранее в министерстве обороны КНР сообщили, что китайские вооруженные силы «не будут сидеть сложа руки» в случае визита председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китайские военные готовы принять решительные меры для пресечения внешнего вмешательства в дела страны.

До этого экс-президент США Дональд Трамп предостерег Пелоси от поездки на Тайвань, заявив, что это может усугубить ситуацию. Белый дом также предупредил спикера Пелоси о рисках визита на Тайвань.

В Минобороны Китая предупредил о военном ответе США в случае визита Пелоси на Тайвань.

В субботу 30 июля самолет Нэнси Пелоси сел на Гавайских островах.