Профессор Крениг считает, что отказ Пелоси от визита на Тайвань будет означать подчинение США Китаю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг выразил мнение, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и администрация президента США Джо Байдена не могут пойти на попятную в посещении Тайваня, поскольку это будет означать подчинение воле Пекина.

"Это было бы признаком слабости и, по сути, научило бы КПК (Коммунистическая партия Китая. — Прим. ред.) тому, что она имеет право вето на графики поездок официальных лиц США", - приводит его слова РИА Новости.

Специалист также считает, что политику не следовало заявлять о своих планах в публичном поле.

Ранее в министерстве обороны КНР сообщили, что китайские вооруженные силы «не будут сидеть сложа руки» в случае визита председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китайские военные готовы принять решительные меры для пресечения внешнего вмешательства в дела страны.

До этого экс-президент США Дональд Трамп предостерег Пелоси от поездки на Тайвань, заявив, что это может усугубить ситуацию. Белый дом также предупредил спикера Пелоси о рисках визита на Тайвань.

В Минобороны Китая предупредил о военном ответе США в случае визита Пелоси на Тайвань.

В субботу 30 июля самолет Нэнси Пелоси сел на Гавайских островах.