Россия пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста с целью расследования удара по СИЗО в Еленовке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия в интересах объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке официально пригласила экспертов ООН и Красного креста, сообщило российское Минобороны.

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет. Политик также добавил, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырье из России".

Традиционный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров произойдет в августе 2022 года, рассказали в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области. Прибавка зависит от размера заработной платы сотрудника в 2021 году, а точнее, от суммы уплаченных за них работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован заявил, что потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации. По его мнению, взятие этой территории под контроль России может произойти не в результате боевых действий, а из-за событий в самом городе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Украины приняло решение об обязательной эвакуации жителей подконтрольной Киеву части Донецкой области.

В норвежском МИДе прокомментировали русофобский инцидент с сотрудницей консульства этой страны в Мурманске, которая кричала о своей ненависти к русским. В дипломатическом ведомстве выразили сожаление по поводу произошедшего и отметили, что заявления сотрудницы не отражают ни норвежскую политику по отношению к России, ни отношение к РФ граждан Норвегии.

Тест на коронавирус американского президента Джо Байдена снова показал положительный результат. Об этом написал врач Байдена Кевин О'Коннор в информационном бюллетене о состоянии здоровья президента США. Сообщается, что после четырех отрицательных тестов у Байдена снова обнаружили коронавирус.