Власти Херсонской области предложили расширить географию спецоперации России Фото: Дмитрий СТЕШИН

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выступил за расширение географии специальной военной операции России на Украине.

«Конечно, спецоперация может быть расширена», - заявил замглавы администрации.

По мнению Стремоусова, освободить нужно Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, а также полностью Запорожскую области. Замглавы администрации также выразил уверенность в проведении военного трибунала в будущем в Киеве.

«В большой перспективе я не сомневаюсь, что в Киеве состоится военный трибунал, на котором будут судить военных преступников Зеленского, Турчинова, Порошенко, которых выдадут их же западные партнеры», - отметил он.

Напомним, ранее с предложением по расширению географии специальной военной операции России на Украине выступил глава крымского парламента Владимир Константинов, который заявил о необходимости освободить Николаев и Одессу, а также Днепропетровск и Харьков. По его словам, освобождение этих регионов позволит обеспечить безопасность границ, а также положить конец планам НАТО по закреплению позиций в Черноморском регионе.