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Политика31 июля 2022 4:17

Власти Херсонской области предложили расширить географию спецоперации России

Замглавы ВГА Херсонской области предложил расширить географию спецоперации России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Херсонской области предложили расширить географию спецоперации России

Власти Херсонской области предложили расширить географию спецоперации России

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выступил за расширение географии специальной военной операции России на Украине.

«Конечно, спецоперация может быть расширена», - заявил замглавы администрации.

По мнению Стремоусова, освободить нужно Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, а также полностью Запорожскую области. Замглавы администрации также выразил уверенность в проведении военного трибунала в будущем в Киеве.

«В большой перспективе я не сомневаюсь, что в Киеве состоится военный трибунал, на котором будут судить военных преступников Зеленского, Турчинова, Порошенко, которых выдадут их же западные партнеры», - отметил он.

Напомним, ранее с предложением по расширению географии специальной военной операции России на Украине выступил глава крымского парламента Владимир Константинов, который заявил о необходимости освободить Николаев и Одессу, а также Днепропетровск и Харьков. По его словам, освобождение этих регионов позволит обеспечить безопасность границ, а также положить конец планам НАТО по закреплению позиций в Черноморском регионе.