Глава NASA осудил Китай за сокрытие данных о полётах ракет-носителей

Long March 5B Фото: REUTERS

Пекин должен делиться с остальными космическими державами данными о траектории полета своих ракет-носителей для того, чтобы избежать возможных жертв и материального ущерба. Такое заявление сделал руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон из-за выхода в атмосферу отработавшей ступени тяжелой ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5В»), которая вывела на орбиту модуль китайской станции «Вэньтянь».

«Китай не предоставил данные о траектории полета ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5В»), которая вернулась обратно на Землю. Это необходимо делать, чтобы ответственно использовать космос и защищать жизни людей на Земле», - написал глава NASA в своем Twitter, указав на то, что возможные обломки ракет способны нести серьезные риски гибели людей, а также разрушения собственности.

Ракета-носитель Long March 5B с лабораторным модулем «Вэньтянь», предназначенной для китайской орбитальной станции «Тяньгун» стартовала 24 июля с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань. Модуль успешно отделился через 495 секунд, выйдя на заданную орбиту.