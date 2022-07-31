Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован ВСУ

Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Штаб Черноморского флот в Севастополе утром в воскресенье, 31 июля, был атакован украинскими войсками, предположительно, с использованием беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, уточнив, что в результате атаки пострадали пять человек.

Развожаев также сообщил, что праздничные мероприятия ко дню Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации в Севастополе из-за атаки были отменены, а горожан просят оставаться дома.

Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован Фото: Telegram

«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота», - сообщил губернатор, уточнив, что погибших в результате атаки нет, а всем пострадавшим была оказана необходимая помощь.