Десять человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах Фото: REUTERS

Землетрясение, которое произошло на Филиппинах в минувшую среду, 27 июля, затронуло свыше 314 тысяч человек, а число погибших достигло десяти. Об этом в новом отчете сообщил филиппинский совет по сокращению рисков стихийных бедствий (NDRRMC) в воскресенье, 31 июля.

Согласно новым данным ведомства, землетрясение затронуло в общей сложности 314 161 человека, число пострадавших достигло 375, а погибших - десяти.

Подземные толчки были зафиксированы в среду, 27 июля. Магнитуда землетрясения, составило 7,0, а затронуло оно провинции на северо-западе острова Лусон на Филиппинах, а также прилегающие районы, среди которых Манильскую агломерацию. Как сообщалось, очаг залегал на глубине 17 километров.

Напомним, незадолго до этого, в субботу, 23 июля, землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано на юге Ирана. Эпицентр подземных толчков располагался в 55 километрах к северо-востоку от города Бендер-Ленге, где проживают около 23,7 тысячи человек. Однако тогда о погибших и пострадавших не сообщалось.