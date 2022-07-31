Путин принимает главный военно-морской парад в Петербурге

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин принимает главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в воскресенье, 31 июля. Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию парада.

Как писал сайт kp.ru, в этом году в параде по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ) России примут участие свыше 40 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. В небо поднимутся 42 воздушных судна, а всего в параде примут участие свыше 3,5 тысячи военнослужащих.

В текущем году по Неве пройдут патрульный катер «Евгений Колесников» с женским экипажем, а также корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал Горшков», большой десантный корабль «Иван Грен» и другие судна различных классов.

Как ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, кроме торжественной речи по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ) России и приема парада, президент России по традиции осмотрит парадную линию боевых кораблей