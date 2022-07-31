Путин на катере обошел парадную линию боевых кораблей в Кронштадте Фото: REUTERS

Президент России и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 31 июля, прибыл в Кронштадт для участия в торжествах по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ) России.

Глава государства обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде на борту катера, приветствовав и поздравив экипажи с праздником.

«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с днем военно-морского флота!», - заявил российский лидер.

Напомним, сегодня, 31 июля, президент России принимает главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Как писал сайт kp.ru, в текущем году в параде по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ) примут участие более 40 боевых кораблей, катеров и подводных лодок, а в небо поднимутся 42 воздушных судна.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также сообщил, что кроме торжественной речи по случаю Дня ВМФ и приема парада, глава государства по традиции осмотрит парадную линию боевых кораблей.