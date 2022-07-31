Число пострадавших при атаке ВСУ по штабу Черноморского флота выросло до шести Фото: Telegram

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что число раненых при атаке беспилотника украинских военных на штаб Черноморского флота в Севастополе выросло до шести, уточнив также, что двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, а у троих легкие травмы.

«Двое пострадавших - в состоянии средней тяжести, остальные - легкие. Им оказывается необходимая помощь. Всего ранено шесть человек», - сообщил губернатор журналистам.

Напомним, ранее Развожаев заявил, что штаб Черноморского флот в Севастополе был атакован украинскими войсками утром в воскресенье, 31 июля, заявив, что предположительно атака произошла с использованием беспилотника.

Как писал сайт kp.ru, губернатор также заявил об отмене праздничных мероприятий ко дню Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации в Севастополе из-за атаки, а горожан призвал оставаться дома.