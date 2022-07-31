Средняя цена газа на бирже в Европе в июле 2022 выросла почти на 50% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среднемесячная расчетная цена газа на бирже в Европе в июле этого года резко выросла примерно на 50%, с 1180 долларов за тысячу кубометров месяцем ранее до примерно 1805 долларов. Это следует из расчетов РИА Новости, сделанных на основе данных лондонской биржи ICE.

По мнению опрошенных агентством экспертов, напряженность с поставками из России продолжает давить на европейский рынок. Фьючерсные контракты на голубое топливо по индексу хаба TTF (с ближайшей поставкой в августе и сентябре) торговались в июле 2022 года в диапазоне 1530 - 2385 долларов за тысячу кубометров, тогда как в июле 2021 года были в несколько раз дешевле, торгуясь ниже 500 долларов.

«Сложившийся уровень цен вызван комплексом факторов, определяющими среди них являются снижение поставок из России и неопределённость с перспективами их восстановления. Кроме того, давление на цены оказывает рост спроса на газ в Европе из-за жаркой погоды», - заявил руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян, указав также на сокращение генерации из альтернативных источников.

Напомним, стоимость газа начала резко расти в понедельник, 25 июля, когда пресс-служба российского холдинга «Газпром» сообщила о планах остановить еще одну турбину Siemens на компрессорной станции «Портовая» магистрального газопровода «Северный поток», который является основным маршрутом экспорта голубого топлива из России в Европу. Как писал сайт kp.ru, турбина была остановлена утром в среду, 27 июля.