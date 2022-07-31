Фото с места атаки ВСУ на штаб Черноморского флота опубликованы губернатором Севастополя Фото: Telegram

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал фотографии с места атаки беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на штаб Черноморского флота, сообщив, что находится на месте происшествия.

«Нахожусь с утра в штабе флота. На месте работает ФСБ, обстоятельства выясняются», - написал губернатор в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Фото с места атаки ВСУ на штаб Черноморского флота опубликованы губернатором Севастополя Фото: Telegram

Развожаев заявил об отмене праздничных мероприятий ко дню Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации в Севастополе из соображений безопасности. «Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставайтесь дома! Всю информацию буду оперативно сообщать здесь. Комментарии на время закрываю из-за атаки украинских ботов», - отметил он.

Фото с места атаки ВСУ на штаб Черноморского флота опубликованы губернатором Севастополя Фото: Telegram

Напомним, ранее Развожаев заявил, что штаб Черноморского флот в Севастополе был атакован ВСУ утром в воскресенье, 31 июля, отметив, что предположительно атака произошла с использованием беспилотника. Согласно последним данным, в результате атаки пострадало шесть человек, двое из которых находятся в состоянии средней тяжести, а у троих легкие травмы.