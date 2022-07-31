Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика31 июля 2022 8:26

Первые ракетные комплексы "Циркон" получит крейсер "Адмирал Горшков"

Путин заявил, что первые ракетные комплексы "Циркон" получит крейсер "Адмирал Горшков"
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Первые ракетные комплексы "Циркон" получит крейсер "Адмирал Горшков"

Первые ракетные комплексы "Циркон" получит крейсер "Адмирал Горшков"

Фото: Александр ГЛУЗ

Гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон" поступят на вооружение российской армии в ближайшее время. Первые из них получит крейсер "Адмирал Горшков", сообщил президент России Владимир Путин.

"Их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат "Адмирал Горшков", – сказал глава государства на главном параде в честь Дня Военно-морского флота России.

Как отметил президент, район несения службы "Адмирала Горшкова", оснащенного ракетами "Циркон", будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России.

Напомним, в конце мая фрегат "Адмирал Горшков" успешно поразил цель в Белом море гиперзвуковой ракетой "Циркон".

В общей сложности "Адмирал Горшков" запускал ракеты "Циркон" в прошлом году около десяти раз. Еще две испытательные стрельбы отработал экипаж атомной подводной лодки "Северодвинск".