Первые ракетные комплексы "Циркон" получит крейсер "Адмирал Горшков" Фото: Александр ГЛУЗ

Гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон" поступят на вооружение российской армии в ближайшее время. Первые из них получит крейсер "Адмирал Горшков", сообщил президент России Владимир Путин.

"Их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат "Адмирал Горшков", – сказал глава государства на главном параде в честь Дня Военно-морского флота России.

Как отметил президент, район несения службы "Адмирала Горшкова", оснащенного ракетами "Циркон", будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России.

Напомним, в конце мая фрегат "Адмирал Горшков" успешно поразил цель в Белом море гиперзвуковой ракетой "Циркон".

В общей сложности "Адмирал Горшков" запускал ракеты "Циркон" в прошлом году около десяти раз. Еще две испытательные стрельбы отработал экипаж атомной подводной лодки "Северодвинск".