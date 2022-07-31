Патрульный катер с полностью женским экипажем участвует в параде ко Дню ВМФ в Петербурге

В параде ко Дню ВМФ впервые в истории принимает участие женский экипаж

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 31 июля, проходит парад по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ). Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию парада.

В этом году впервые в истории парада участие принял особенный патрульный катер с полностью женским экипажем.

Как ранее заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в параде по случаю Дня Военно-морского флота будут участвовать 36 кораблей и катеров, а также четыре субмарины, семь парусников, в небо поднимется 42 летательных аппарата. Кроме того, глава военного ведомства сообщил, что будет более трех с половиной тысяч военных, среди которых первый женский экипаж патрульного катера «Раптор».

Напомним, президент России Владимир Путин в воскресенье, 31 июля, прибыл в Санкт-Петербург, где принимает главный военно-морской парад. Как писал сайт kp.ru, глава государства поздравил военнослужащих и россиян с Днем Военно-морского флота.