Штурмовики Су-25 раскрасили небо над Петербургом в цвета российского флага Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 31 июля, прошел парад по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ) России. Сайт KP.RU вел онлайн-трансляцию парада.

Завершал парад авиации, а весь парадный строй авиации завершила группа штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России, которая раскрасила небо над Санкт-Петербургом российским триколором.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над Петербургом в цвета российского флага Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего в небо поднялось 42 летательных аппарата, среди которых самолеты Су-24М, Су-27, Миг-31, МиГ-29К, самолет-амфибия Бе-200, самолеты Ту-142МК, а также транспортные самолеты Ан-72, Ту-134, Ту-154, противолодочный Ил-38. Кроме того, в небе можно было увидеть вертолеты Ка-27, Ка-29, Ка-31и Ми-8,

Как писал сайт KP.RU, в параде по случаю Дня Военно-морского флота приняли участие 36 кораблей и катеров, а также семь парусников и четыре субмарины. Всего в параде принимало участие более трех с половиной тысяч военных.