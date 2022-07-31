В России 31 июля 2022 выявлено 12 498 случаев заболевания коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 12 498 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в воскресенье, 31 июля, привел Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации Оперштаба, за минувшие сутки было подтверждено 38 летальных исходов. Кроме того, подтверждено выздоровление 6 056 человек.

Наибольшее количество заболеваний зафиксировано в Москве, где за сутки заразились 3 773 человека. На втором месте по числу новых заражений Санкт-Петербург – там заболели 1 596, на третьем Московская область – 1 258 новых случаев.

Как писал сайт KP.RU, Роспотребнадзор не видит необходимости возвращать COVID-ограничения. Заболевание, вызванное новыми подвидами штамма «Омикрон», протекает не так тяжело, отметили в ведомстве.

Напомним, в начале июля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, которые были введены в России в связи с пандемией коронавирусной инфекции.