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Происшествия31 июля 2022 10:01

Сенатор Ковитиди заявила, что атака на штаб Черноморского флота была совершена из Севастополя

Политик заявила, что произошедшее расценивается, как террористический акт
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сенатор Ковитиди заявила, что атака на штаб Черноморского флота была совершена из Севастополя

Сенатор Ковитиди заявила, что атака на штаб Черноморского флота была совершена из Севастополя

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории города.

«Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя», - сказала сенатор, уточнив, что на данный в Севастополе идут «оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта», а также выразив уверенность, что уже к вечеру они будут найдены.

Ковитиди также заявила, что произошедшее расценивается, как террористический акт. «Виновные будут наказаны, будут сделаны пролонгированные выводы», - отметила она, добавив, что обстановка в городе спокойная.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, что штаб Черноморского флот был атакован утром в воскресенье, 31 июля, заявив, что предположительно атака произошла с использованием беспилотника. Согласно приведенным данным, в результате удара пострадало шесть человек, двое из которых находятся в состоянии средней тяжести.

Как писал сайт kp.ru, губернатор также объявил об отмене праздничных мероприятий ко дню Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации в Севастополе из соображений безопасности.