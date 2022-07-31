Сенатор Ковитиди заявила, что атака на штаб Черноморского флота была совершена из Севастополя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории города.

«Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя», - сказала сенатор, уточнив, что на данный в Севастополе идут «оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта», а также выразив уверенность, что уже к вечеру они будут найдены.

Ковитиди также заявила, что произошедшее расценивается, как террористический акт. «Виновные будут наказаны, будут сделаны пролонгированные выводы», - отметила она, добавив, что обстановка в городе спокойная.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, что штаб Черноморского флот был атакован утром в воскресенье, 31 июля, заявив, что предположительно атака произошла с использованием беспилотника. Согласно приведенным данным, в результате удара пострадало шесть человек, двое из которых находятся в состоянии средней тяжести.

Как писал сайт kp.ru, губернатор также объявил об отмене праздничных мероприятий ко дню Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации в Севастополе из соображений безопасности.