Глава парламента Крыма Константинов назвал атаку на штаб Черноморского флота в Севастополе терроризмом

Владимир Константинов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал удар беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе «тактикой откровенного терроризма».

«Перейдя к тактике откровенного терроризма, Киев в пропагандистских целях наносит такие удары, которые никак не вытекают из логики войны», - написал глава парламента Крыма в своем Telegram-канале.

Константинов заявил, что на данный момент компетентные службы досконально выяснят все обстоятельства атаки, однако он обратил внимание на то, что атака была проведена именно в День Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации.

«Укронацисты используют любую возможность, чтобы вывести наше общество из равновесия, заронить в нем тревогу и сомнения в неизбежном итоге СВО. Именно поэтому удар по штабу флота был нанесён в День ВМФ», - заявил он.

Напомним, штаб Черноморского флот в Севастополе был атакован утром в воскресенье, 31 июля. Как писал сайт kp.ru, после этого губернатор Михаил Развожаев объявил об отмене праздничных мероприятий ко дню Военно-морского флота в Севастополе из соображений безопасности.