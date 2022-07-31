Курс США на доминирование назван основной угрозой безопасности в новой Морской доктрине России Фото: REUTERS

В новой Морской доктрине России курс Соединенных Штатов на доминирование прописан как основная угроза национальной безопасности.

«Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанные с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанные с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана», – сказано в доктрине.

Кроме того, в документе в качестве одной из основных угроз нацбезопасности прописано продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России и возрастание количества учений Североатлантического альянса в акваториях морей, прилегающих к территории РФ.

Как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 31 июля, президент России Владимир Путин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктрину России.

Напомним, глава государства заявил, что Россия будет обеспечивать свою защиту всеми средствами.