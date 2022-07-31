Военный оркестр в честь Дня ВМФ исполнил песни группы «Кино» и «Сектор газа»

Сводный военный оркестр Военного учебно-научного центра Военно-морской флот (ВМФ) Российской Федерации под управлением военного дирижера капитана 2 ранга Дмитрия Мисюры исполнил кавер-версии на песни группы «Сектор газа».

В исполнении моряков прозвучали песни «Туман» и «Пора домой». Так музыканты подхватили эстафету, начатую Воронежским и Донецким симфоническими оркестрами, а само выступление было приурочено к празднованию Дня Военно-Морского Флота.

Кроме того, Военный оркестр штаба Западного военного округа на набережной Кронштадта в честь Дня ВМФ исполнил композицию «Кукушка» группы «Кино». Оркестр исполнил эту композицию под руководством военного дирижера Павла Гернеца.

Как писал сайт KP.RU, в параде по случаю Дня Военно-морского флота приняли более 40 различных судов, а также свыше трех с половиной тысяч военных.