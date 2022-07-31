Фонд принца Чарльза получил 1 млн фунтов от родственников бен Ладена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Благотворительный фонд наследника британского престола, принца Уэльского Чарльза получил 1 млн фунтов (около 1,2 млн долларов) от родственников бывшего лидера террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена.

Как передает газета The Times, в 2013 году принц лично встречался в своей лондонской резиденции Кларенс-хаус с бизнесменом Бакром бен Ладеном, который был главой крупного строительного конгломерата Binladin. Сообщается, что советники наследника британского престола призывали отказаться от пожертвований со стороны сводного брата Усамы бен Ладена, но тот проигнорировал все эти советы.

Ряд сотрудников канцелярии выражали свои опасения в связи с тем, что на репутации правящей династии Великобритании контакты с этой семьей могут отразиться негативным образом, а сам принц Уэльский, согласно источникам издания, считал, что возврат денежных средств Бакру бен Ладену стал бы постыдным шагом.

Тем временем Иэн Чешир, который руководит благотворительным фондом принца Чарльза, заявил, что согласие на получение пожертвований от семьи бен Ладен полностью одобрили пять попечителей организации, в том числе и финансиста Амелию Фосетт, ранее представлявшая совет директоров телекоммуникационной компании BT Майкла Рейка, а также бывший глава банка Barclays Джона Варли и личный секретарь наследника престола Уильяма Найя.

Однако, по данным газеты, Варли в ходе обсуждения обозначил свою обеспокоенность по поводу благотворительного взноса от Бакра бен Ладена.

* Запрещенная в РФ террористическая организация