Владимир Путин поздравил Эдиту Пьеху с юбилеем Фото: Александр ГЛУЗ

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 31 июля, поздравил с юбилеем певицу и народную артистку Эдиту Пьеху, назвав ее творчество ярким явлением в истории отечественного эстрадного искусства. Телеграмма главы государства была опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил «щедрое, самобытное творчество» певицы, заявив, что оно «обогатило замечательные традиции» отечественного эстрадного искусства.

«От души поздравляю вас с юбилейным Днём рождения. Талант, артистический темперамент и безупречный художественный вкус по праву снискали Вам признание профессионалов и слушателей разных поколений», - говорится в поздравительной телеграмме главы государства, который также пожелал певице здоровья и благополучия.

Эдите Пьехе, которая родилась в 1937 году в семье польских иммигрантов в маленьком шахтерском городе Нуайель-су-Ланс на севере Франции, в воскресенье, 31 июля, исполнилось 85 лет. Впервые певица выступила перед публикой в 1956 году в Ленинградской консерватории, а в 1988 году Эдита Пьеха стала народной артисткой СССР.