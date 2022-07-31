"Будем жать руки и обниматься": Жители Крыма обратились к населению Запорожской и Херсонской областей Фото: Архив "КП"

Жители Крымского полуострова рассказали населению Запорожской и Херсонской областей об изменениях в регионе после возвращения в состав России.

В ролике RT крымчане рассказали о развитии транспортной, больничной, образовательной инфраструктуры, а также о других позитивных изменениях в регионе после воссоединения с Россией.

Как ранее сообщал ФАН, освобожденная от украинских неонацистов Херсонская область приступила к подготовке референдума по вступлению в состав РФ. Херсон примет решение и станет полноценным субъектом Российской Федерации, в котором будут уживаться многонациональные народы в качестве одной семьи.

Во время референдума по вступлению Запорожской области в состав России свой голос смогут отдать свыше 500 тысяч человек. Такими данными поделился член региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов. По его словам, это подтвержденная цифрами информация, передает телеканал "360".

Кстати, стоит отметить, что подготовка ведется в жесточайших условиях. Киевский режим продолжает терроризировать населения областей. Сайт KP.ru привел лишь некоторые эпизоды. Подробнее читайте здесь