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Общество31 июля 2022 11:45

Россиянам рассказали, как сделать безопаснее долгое путешествие на машине

Автоэксперт Субботин посоветовал проверять все системы автомобиля перед долгой дорогой
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Россиянам рассказали, как сделать безопаснее долгое путешествие на машине

Россиянам рассказали, как сделать безопаснее долгое путешествие на машине

Фото: Иван МАКЕЕВ

Автоэксперт Вячеслав Субботин посоветовал автолюбителям обязательно проверить все системы автомобиля перед дальней дорогой, запастись бензином и водой, а особое внимание уделить тормозной жидкости, охлаждающей жидкости, маслу и работе кондиционера.

"Нужно иметь в виду, что не так много заправок, особенно на платных дорогах. Необходимо взять пятилитровую канистру с бензином или двухлитровую и оставить в багажнике. Пластиковая бутылка выдерживает любой напор, она довольно прочная. Какой-то запас топлива будет с собой", - также посоветовал он в беседе с NEWS.ru

Ранее аналитики рассказали, какие города наиболее востребованы для поездок по России на два-три дня. Первое место в списке занял Псков со средней ценой бронирования номера в 3833 рубля. Далее следуют Выборг, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Воронеж, Великий Новгород и Суздаль, передает телеканал "360".

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