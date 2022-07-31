Россиянам рассказали, как сделать безопаснее долгое путешествие на машине Фото: Иван МАКЕЕВ

Автоэксперт Вячеслав Субботин посоветовал автолюбителям обязательно проверить все системы автомобиля перед дальней дорогой, запастись бензином и водой, а особое внимание уделить тормозной жидкости, охлаждающей жидкости, маслу и работе кондиционера.

"Нужно иметь в виду, что не так много заправок, особенно на платных дорогах. Необходимо взять пятилитровую канистру с бензином или двухлитровую и оставить в багажнике. Пластиковая бутылка выдерживает любой напор, она довольно прочная. Какой-то запас топлива будет с собой", - также посоветовал он в беседе с NEWS.ru

Ранее аналитики рассказали, какие города наиболее востребованы для поездок по России на два-три дня. Первое место в списке занял Псков со средней ценой бронирования номера в 3833 рубля. Далее следуют Выборг, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Воронеж, Великий Новгород и Суздаль, передает телеканал "360".

Кстати, ранее Life.ru с помощью опытных автостопщиков, которые исколесили всю Россию и Европу, составил инструкцию для тех, кто только подумывает об этом необычном, но очень дешёвом виде путешествий. Что взять с собой, в какую машину нельзя садиться, как распознать в водителе маньяка, как правильно голосовать и другие советы.