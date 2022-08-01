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Общество31 июля 2022 21:07

Самозанятым разрешили регистрироваться через Госуслуги с 1 августа 2022 года

Такая возможность будет распространяться также на граждан стран ЕАЭС, ЛНР и ДНР
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Самозанятым разрешили регистрироваться через Госуслуги с 1 августа 2022 года

Самозанятым разрешили регистрироваться через Госуслуги с 1 августа 2022 года

Фото: Shutterstock

С понедельника, 1 августа, в Россию в силу вступают сразу несколько законов, один из них расширяет возможности «Госуслуг», позволяя встать на учет в качестве самозанятого через этот портал.

До сих пор зарегистрироваться в качестве самозанятого можно было двумя путями: через приложение «Мой налог» или через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). С 1 августа 2022 года появляется возможность проходить регистрацию через портал «Госуслуг».

Такая возможность будет распространяться также на граждан стран Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Кроме того, с 25 августа поменять паспорт, если подошел срок, можно будет в следственном изоляторе (СИЗО). Подозреваемые и обвиняемые должны будут обратиться в администрацию следственного изолятора, а администрация уже перенаправит документы в нужный территориальный орган Министерства внутренних дел (МВД).