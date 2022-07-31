Промышленники в Финляндии могут сократить производство из-за высоких цен на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Промышленные предприятия Финляндии могут сократить производство при дальнейшем увеличении стоимости природного газа.

Как передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE, промышленный сектор стран не так сильно зависит от природного газа, как многие другие страны Европе, однако не может отказаться от использования природного газа.

«Возможно, что производство на некоторых предприятиях сократится или остановится, если цена на газ достигнет невероятно высокого уровня или возникнут проблемы с поставками», - приводит издание слова руководителя отдела энергетики и климатической политики в Ассоциации лесной промышленности Финляндии Ахти Фагерблома.

В Федерации химической промышленности Финляндии также указали на трудности при быстрой замене природного газа. По словам представителя федерации Мика Аалто, небольшим компаниям будет особенно трудно заменить природный газ, а инвестиции в другие источники энергии требуют времени.

Среди предприятий химической промышленности Финляндии примерно 20% используют природный газ.

Напомним, накануне появились сообщения о том, что жители Нидерландов запасаются дровами на фоне роста цен на газ, чтобы предстоящий зиме иметь возможность обогреть свои дома самостоятельно.