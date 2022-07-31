Водку назвали самой "безопасной" жидкостью, которую можно пролить на гаджеты Фото: Архив "КП"

Преподаватель «Московской школы программистов» Кирилл Ситнов заявил, что оследствия залития ноутбука или смартфона сильно зависят от жидкости, которая попала на микросхемы устройства.

"Если на смартфон попала водка, то она несет опасность только для экрана, так как может разъесть олеофобное покрытие. Просто просушите ее сухой впитывающей тканью или губкой", - рассказал он в беседе с изданием "Газета.ru"

Между тем, масло представляет собой куда большую опасность. Специалист отметил, что в таком случае единственный выход — обратиться в сервис.

Кстати, как рассказывал ФАН, аккумулятор телефона с течением времени теряет свою емкость. Этот процесс неизбежен, но его можно замедлить. В первую очередь, надо не забывать о том, что в современных телефонах используются чаще всего литиевые батареи, которые не следует заряжать свыше 90% и разряжать ниже 20%.

Ранее россиянам напомнили, что особенно губительны для аппаратуры прямые солнечные лучи. Поэтому лучше не оставлять электронные приборы в машине, на пляже, на другой технике, которая нагревается. Все приборы рассчитаны на работу при комнатной температуре, передает RT.