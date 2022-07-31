МИД России назвал заявление Борреля об ударе по СИЗО в Еленовке образцом русофобии Фото: REUTERS

Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о гибели людей при ударе по СИЗО в Еленовке представляет собой эталонный образец русофобии и дезинформации, заявило постоянное представительство России при Евросоюзе.

«Антироссийское заявление главы евродипломатии Ж.Борреля представляет собой эталонный образец русофобии и дезинформации. Массовая гибель украинских пленных в ночь на 29 июля 2022 произошла вследствие обстрела следственного изолятора в поселке Еленовка ДНР Вооруженными силами Украины с применением американских РСЗО HIMARS. Первыми об этом сообщили Минобороны России и власти ДНР, представившие в том числе вещественные доказательства», – говорится на сайте постпредства.

Как заявили в дипломатическом представительстве, Украина после этого инцидента начала выдвигать причудливые «версии». По мнению российских дипломатов, Киев совершил провокацию в Еленовке с целью пресечь тенденцию роста числа украинских солдат, сдающихся в плен в ходе спецоперации. В постпредстве РФ при ЕС отметили, что заявление Борреля демонстрирует, насколько наплевательски возглавляемое им ведомство относится к проверке фактов и в целом к трагедии народов Донбасса и Украины.

«Остается только сожалеть, что глава евродипломатии опять клюет на украинские фальшивки, даже не пытаясь разобраться, как обстоят дела в реальности. Прежде чем публично позориться своими неуклюжими оправданиями военных преступлений киевского режима, европейским дипломатам стоило бы досконально прояснить ситуацию, обратившись, к примеру, за пояснениями к российской стороне, как и в любой подобной ситуации», – сказано в комментарии постпредства.

Как ранее писал сайт KP.RU, 29 июля СИЗО в Еленовке на территории ДНР, где содержались украинские военнопленные, был обстрелян при помощи установок HIMARS. На месте обстрела обнаружили обломки боеприпаса РСЗО HIMARS. Позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что при ударе ВСУ большинство украинских военных было убито или ранено.