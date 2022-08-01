Работающим пенсионерам в России пересчитают пенсии с 1 августа 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1 августа 2022 года в России традиционно пересчитываются выплаты пенсионерам,продолжающим вести трудовую деятельность. В отличии от неработающих пенсионеров, им каждый год не индексируется страховая часть пенсии.

По той причине, что пенсионер отработал еще год, у него возникает право на дополнительные пенсионные баллы - при наличии “белой” зарплаты и выплат от работодателя необходимых взносов в фонды.

Максимально за год можно прибавить 3 пенсионных балла, то есть наиболее крупная возможная сумма прибавки составляет немногим более 300 рублей. Чтобы получить эти средства, ничего делать не надо, размер пенсии будет пересчитан автоматически.

Следует отметить. что неработающим пенсионерам в РФ страховую часть пенсии в этом году индексировали уже два раза. Первый раз - по традиции, с 1 января (на 8,6%). Второй раз - внепланово с 1 июня (на дополнительные 10%).

Ранее KP.RU писал о накопительной части пенсии в России в 2022-м году. Отмечалось, что накопительную часть пенсии можно получить в размере единоразовой выплаты или превратить в прибавку к своему доходу до конца жизни. Однако система непростая и в 2022 году она обросла массой нюансов.