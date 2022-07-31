Путин проведет совещание по металлургии 1 августа 2022 года

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 1 августа 2022 года, проведет по видеосвязи совещание по ситуации в металлургической отрасли, сообщили сегодня в пресс-службе Кремля.

"1 августа В. В. Путин проведет в режиме видео-конференц-связи совещание по вопросам развития металлургического комплекса России. С докладом будет выступать заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли России Д. В. Мантуров", - уточняется в сообщении.

Отметим, что российский лидер регулярно поднимает на совещаниях вопросы развития различных отраслях экономики и промышленности страны. Так, в июле Путин уже обсуждал с членами правительства проблемы развития авиационной отрасли и топливно-энергетического комплекса.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации.

Также 18 апреля 2022 года, президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.