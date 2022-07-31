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Происшествия31 июля 2022 13:05

В Севастополе введен желтый уровень террористической опасности из-за атаки на штаб ЧФ

Власти города контролируют обстановку, заверил глава Севастополя
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Севастополе введен желтый уровень террористической опасности из-за атаки на штаб ЧФ

В Севастополе введен желтый уровень террористической опасности из-за атаки на штаб ЧФ

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Власти Севастополя ввели в городе желтый уровень террористической опасности в связи с аткаой беспилотника на Черноморский флот России.

«Приняли решение о введение «желтого» уровня террористической опасности. «Желтый» уровень — средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности», – написал в Telegram глава города Михаил Развожаев.

Как отметил глава Севастополя, эта мера исключительно профилактическая – власти контролируют обстановку. Желтый уровень введен для усиления работы спецслужб и никак не отразится на обычной жизни горожан.

Как писал сайт KP.RU, утром в воскресенье, 31 августа, стало известно, что в Севастополе произошел взрыв на территории штаба Черноморского флота. По данным Развожаева, удар был нанесен украинским дроном. Пять сотрудников штаба были ранены.