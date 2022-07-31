Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела об осквернении подростками могил участников спецоперации

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственными структурами СК РФ по Забайкальскому краю по статье 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений), по факту осквернения подростками могил российских военнослужащих.

К настоящему времени причастные к совершению противоправного деяния уже установлены.

Ранее в мессенджерах города Борзя в Забайкальском крае появились сообщения, что на городской кладбище был совершен акт вандализма в месте, где захоронены военнослужащие, участвовавшие в СВО.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 июля 2022 года можно прочитать здесь.