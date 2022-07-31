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В мире31 июля 2022 14:12

Самолет с Нэнси Пелоси приземлился на Гуаме

Член Конгресса США собиралась посетить Тайвань, этим обеспокоен Китай
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Фото: REUTERS

Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси приземлился на острове Гуам в Тихом океане, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию полетов Flightaware.

Как ранее писал сайт kp.ru, Китай приступил к проведению военных учений в Южно-Китайском море в пятницу, 29 июля 2022 года. Это совпало с началом азиатского турне Нэнси Пелоси, одним из мест остановки которой может стать Тайвань.

Напомним, в Белом доме обеспокоены возможными мерами Пекина для срыва визита спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов на Тайвань. В администрации президента Джо Байдена полагают, что Пекин может в ответ на поездку направить истребители дальше в самопровозглашенную зону противовоздушной обороны Тайваня, что в свою очередь может вызвать реакцию как самого Тайваня, так и Вашингтона.