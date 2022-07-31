Самолет с Нэнси Пелоси приземлился на Гуаме

Спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси приземлился на острове Гуам в Тихом океане, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию полетов Flightaware.

Как ранее писал сайт kp.ru, Китай приступил к проведению военных учений в Южно-Китайском море в пятницу, 29 июля 2022 года. Это совпало с началом азиатского турне Нэнси Пелоси, одним из мест остановки которой может стать Тайвань.

Напомним, в Белом доме обеспокоены возможными мерами Пекина для срыва визита спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов на Тайвань. В администрации президента Джо Байдена полагают, что Пекин может в ответ на поездку направить истребители дальше в самопровозглашенную зону противовоздушной обороны Тайваня, что в свою очередь может вызвать реакцию как самого Тайваня, так и Вашингтона.