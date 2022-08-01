Женщинам-военнослужащим в декрете увеличено пособие с 1 августа Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Пенсия женщин-военнослужащих, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, с понедельника, 1 августа, вырастет. Начиная с выплаты за июль выплаты будут составлять максимум 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что ранее потолок пособия был в два раза меньше – 15 тысяч рублей. При этом для гражданских эта пенсия составляет более 31 тысячи. Размер выплат по уходу за ребенком зависит от среднего заработка или начисленного денежного довольствия матери в период до «детского» отпуска.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что пособия военнослужащим-женщинам по уходу за ребенком до полутора лет будет увеличена в два раза и составит более 30 тысяч рублей.

Как отметил российский лидер, сейчас женщинам-военнослужащим с детьми выплачивается чуть более 15 тысяч рублей, и это несправедливо. Путин призвал власти «шаг за шагом исправлять недоработки в механизмах поддержки семей с детьми или семей, ожидающих детей».