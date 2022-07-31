Сенатор Пушков назвал отказ Нэнси Пелоси от визита на Тайвань моральной победой Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказ спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посещать Тайвань можно назвать моральной победой Китай, считает сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

«Пелоси на Тайвань не полетела – от греха подальше. Она решила клясться в «нерушимой верности» союзникам в других местах. США при всей их устрашающей либерально-демократической риторике и склонности к провокациям показали, что не готовы к военному конфликту с Китаем или к серьезному инциденту, способному перерасти в такой конфликт. Моральная победа Китая», – написал парламентарий в Telegram.

Тем временем стало известно, что самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США приземлился на острове Гуам в Тихом океане.

Как писал сайт KP.RU, в Белом доме обеспокоены возможными мерами Пекина для срыва визита Пелоси на Тайвань. В администрации президента Джо Байдена полагают, что Пекин может в ответ на поездку направить истребители дальше в самопровозглашенную зону противовоздушной обороны Тайваня, что в свою очередь может вызвать реакцию как самого Тайваня, так и Вашингтона.