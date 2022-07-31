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Политика31 июля 2022 14:18

Сенатор Пушков назвал отказ Нэнси Пелоси от визита на Тайвань моральной победой Китая

США показали, что не готовы к военному конфликту с Китаем, считает парламентарий
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Сенатор Пушков назвал отказ Нэнси Пелоси от визита на Тайвань моральной победой Китая

Сенатор Пушков назвал отказ Нэнси Пелоси от визита на Тайвань моральной победой Китая

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказ спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посещать Тайвань можно назвать моральной победой Китай, считает сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

«Пелоси на Тайвань не полетела – от греха подальше. Она решила клясться в «нерушимой верности» союзникам в других местах. США при всей их устрашающей либерально-демократической риторике и склонности к провокациям показали, что не готовы к военному конфликту с Китаем или к серьезному инциденту, способному перерасти в такой конфликт. Моральная победа Китая», – написал парламентарий в Telegram.

Тем временем стало известно, что самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США приземлился на острове Гуам в Тихом океане.

Как писал сайт KP.RU, в Белом доме обеспокоены возможными мерами Пекина для срыва визита Пелоси на Тайвань. В администрации президента Джо Байдена полагают, что Пекин может в ответ на поездку направить истребители дальше в самопровозглашенную зону противовоздушной обороны Тайваня, что в свою очередь может вызвать реакцию как самого Тайваня, так и Вашингтона.