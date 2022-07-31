"Спартак" разгромил "Оренбург" 4:1 на своем поле в матче 3 тура чемпионата России по футболу

Квинси Промес стал главным героем матча у "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты "Спартака" одержали победу в матче 3 тура чемпионата России в Премьер-Лиге над ФК "Оренбург". Итог поединка, который прошел на стадионе в Тушино вечером 31 июля - победа спартаковцев со счетом 4:1. Для "красно-белых" эта встреча стала первым домашним поединком в сезоне, сообщает "КП-Спорт".

В этом поединке голы у "Спартака" забили Мартинс (2 минута), Соболев (12), Промес (38 и 90+2). При этом, две голевых передачи на напарников сделал Квинси Промес. У оренбуржцев на 55-й минуте гол забил Башич с передачи Эктова. "Спартак" отпраздновал вторую подряд крупную победу в сезоне, итоговый счет матча Спартак - Оренбург 4:1.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что ЦСКА не смог победить в Нижнем Новгороде, Миранчук уходит из "Аталанты" в "Торино", а "Динамо" оштрафует сбежавшего в Бразилию Гильермо Варелу.