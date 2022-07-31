Захарова заявила, что США следуют концепции «от сдерживания до уничтожения» Фото: Евгения ГУСЕВА

Соединенные Штаты в отношении России следуют концепции «от сдерживания до уничтожения». Об этом в воскресенье, 31 июля, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Так дипломат прокомментировала возможное внесение России в американский список стран-спонсоров терроризма.

- Американская концепция ясна – это концепция «от сдерживания до уничтожения». США сами об этом говорят, это же их история, - отметила Мария Захарова.

Напомним, ранее сенат США принял резолюцию, которая призывает Государственный департамент определить статус «спонсора терроризма» в отношении России. При этом американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что включение России в этот список в практическом плане мало что изменит. Надо отметить, что резолюция – скорее символический документ, он не имеет законодательной силы.