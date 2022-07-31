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Политика31 июля 2022 16:28

Захарова заявила, что США следуют концепции «от сдерживания до уничтожения»

Так представитель МИД прокомментировала возможное внесение РФ в американский список стран-спонсоров терроризма
Ксения АНУФРИЕВА
Захарова заявила, что США следуют концепции «от сдерживания до уничтожения»

Захарова заявила, что США следуют концепции «от сдерживания до уничтожения»

Фото: Евгения ГУСЕВА

Соединенные Штаты в отношении России следуют концепции «от сдерживания до уничтожения». Об этом в воскресенье, 31 июля, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Так дипломат прокомментировала возможное внесение России в американский список стран-спонсоров терроризма.

- Американская концепция ясна – это концепция «от сдерживания до уничтожения». США сами об этом говорят, это же их история, - отметила Мария Захарова.

Напомним, ранее сенат США принял резолюцию, которая призывает Государственный департамент определить статус «спонсора терроризма» в отношении России. При этом американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что включение России в этот список в практическом плане мало что изменит. Надо отметить, что резолюция – скорее символический документ, он не имеет законодательной силы.