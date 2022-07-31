Президент Ирландии попал в скандал из-за письма жены о конфликте на Украине

Президент Ирландии Майкл Хиггинс
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Ирландский лидер Майкл Хиггинс попал в скандал: его призвали выступить с официальным заявлением и объяснить позицию по украинскому вопросу, после того как его супруга Сабина написала противоречивое письмо о конфликте на Украине для газеты The Irish Times. Об этом 31 июля пишет издание The Independent.
В своем письме жена президента Ирландии написала, что боевые действия не закончатся до тех пор, пока страны мира «не убедят Владимира Путина и Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня и мирные переговоры».
Президент Ирландии Майкл Хиггинс и его супруга Сабина Койн.
Фото: EAST NEWS
Письмо первой леди вызвало волну критики со стороны ирландских парламентариев. Например, местный депутат Малкольм Бирн заявил, что публикация письма на официальном сайте президента Ирландии «вызывает серьезные вопросы», а сенатор Джон МакГахон назвал послание «неуместным, бесполезным и неприятным».
Сам глава Ирландии Майкл Хиггинс пока что сложившуюся ситуацию никак не комментировал.