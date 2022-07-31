Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире31 июля 2022 16:44

Президент Ирландии попал в скандал из-за письма жены о конфликте на Украине

Послание первой леди страны вызвало волну критики со стороны ирландских парламентариев
Ксения АНУФРИЕВА
Президент Ирландии Майкл Хиггинс

Президент Ирландии Майкл Хиггинс

Фото: REUTERS

Ирландский лидер Майкл Хиггинс попал в скандал: его призвали выступить с официальным заявлением и объяснить позицию по украинскому вопросу, после того как его супруга Сабина написала противоречивое письмо о конфликте на Украине для газеты The Irish Times. Об этом 31 июля пишет издание The Independent.

В своем письме жена президента Ирландии написала, что боевые действия не закончатся до тех пор, пока страны мира «не убедят Владимира Путина и Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня и мирные переговоры».

Президент Ирландии Майкл Хиггинс и его супруга Сабина Койн.

Президент Ирландии Майкл Хиггинс и его супруга Сабина Койн.

Фото: EAST NEWS

Письмо первой леди вызвало волну критики со стороны ирландских парламентариев. Например, местный депутат Малкольм Бирн заявил, что публикация письма на официальном сайте президента Ирландии «вызывает серьезные вопросы», а сенатор Джон МакГахон назвал послание «неуместным, бесполезным и неприятным».

Сам глава Ирландии Майкл Хиггинс пока что сложившуюся ситуацию никак не комментировал.