Еще один случай смерти от оспы обезьян зарегистрирован в Индии Фото: REUTERS

Заболевший оспой обезьян мужчина умер в больнице в Индии. Об этом 31 июля сообщает издание Indian Express, ссылаясь на главу департамента здравоохранения штата Керала Вину Джордж.

Местный житель скончался в минувшую субботу в возрасте 22 лет, за несколько дней до этого он вернулся из ОАЭ. Оспу обезьян у него диагностировали еще за границей. Отмечается, что симптомов заболевания у него не было.

- Изначально мужчина попал в больницу с симптомами энцефалита, только в субботу его родственники передали результат теста. По данному факту будет проведено расследование, ведь у оспы обезьян очень низкий уровень смертности, - сообщила Джордж.

Похоронили жителя Индии с соблюдением новых местных правил по захоронению жертв оспы обезьян. За людьми, с которыми он ранее контактировал, наблюдают врачи.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что от оспы обезьян в Бразилии умер 41-летний мужчина с серьезными проблемами с иммунитетом. Чуть позже от этого заболевания скончался житель Испании.