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Общество31 июля 2022 18:26

Состояние здоровья Анатолия Чубайса после госпитализации в реанимацию улучшилось

Стало известно о состоянии здоровья Анатолия Чубайса на 31 июля 2022 года
Ксения АНУФРИЕВА
Состояние здоровья Анатолия Чубайса после госпитализации в реанимацию улучшилось

Состояние здоровья Анатолия Чубайса после госпитализации в реанимацию улучшилось

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Состояние здоровья бывшего спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса улучшилось после госпитализации в реанимацию в одной из европейских клиник. Об этом 31 июля 2022 года сообщил источник ТАСС.

- Анатолий Борисович оказался в реанимации после проявления симптомов синдрома Гийена-Барре. В настоящее время состояние здоровья Анатолия Чубайса улучшилось, - сказал он.

Как писал сайт KP.RU, телеведущая Ксения Собчак, ссылаясь на жену Чубайса Авдотью Смирнову сообщила, что тот госпитализирован и находится в реанимации.

Cиндром Гийена-Барре – редкое аутоиммунное заболевание, которое нередко приводит к потери контроля над мышцами в конечностях. В самых тяжелых случаях болезнь может привести к проблемам с дыханием и параличу. Пока что точные причины развития синдрома неизвестны, но в большинстве случаев он возникает после бактериальных или вирусных инфекций.

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