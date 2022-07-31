Состояние здоровья Анатолия Чубайса после госпитализации в реанимацию улучшилось Фото: Михаил ФРОЛОВ

Состояние здоровья бывшего спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса улучшилось после госпитализации в реанимацию в одной из европейских клиник. Об этом 31 июля 2022 года сообщил источник ТАСС.

- Анатолий Борисович оказался в реанимации после проявления симптомов синдрома Гийена-Барре. В настоящее время состояние здоровья Анатолия Чубайса улучшилось, - сказал он.

Как писал сайт KP.RU, телеведущая Ксения Собчак, ссылаясь на жену Чубайса Авдотью Смирнову сообщила, что тот госпитализирован и находится в реанимации.

Cиндром Гийена-Барре – редкое аутоиммунное заболевание, которое нередко приводит к потери контроля над мышцами в конечностях. В самых тяжелых случаях болезнь может привести к проблемам с дыханием и параличу. Пока что точные причины развития синдрома неизвестны, но в большинстве случаев он возникает после бактериальных или вирусных инфекций.

ПО ТЕМЕ

Анатолий Чубайс в реанимации: Синдром Гийена — Барре способен вызвать паралич

Анатолий Чубайс госпитализирован в реанимацию с синдром Гийена-Барре (подробнее)