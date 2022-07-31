Состояние здоровья Анатолия Чубайса после госпитализации в реанимацию улучшилось
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Состояние здоровья бывшего спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса улучшилось после госпитализации в реанимацию в одной из европейских клиник. Об этом 31 июля 2022 года сообщил источник ТАСС.
- Анатолий Борисович оказался в реанимации после проявления симптомов синдрома Гийена-Барре. В настоящее время состояние здоровья Анатолия Чубайса улучшилось, - сказал он.
Как писал сайт KP.RU, телеведущая Ксения Собчак, ссылаясь на жену Чубайса Авдотью Смирнову сообщила, что тот госпитализирован и находится в реанимации.
Cиндром Гийена-Барре – редкое аутоиммунное заболевание, которое нередко приводит к потери контроля над мышцами в конечностях. В самых тяжелых случаях болезнь может привести к проблемам с дыханием и параличу. Пока что точные причины развития синдрома неизвестны, но в большинстве случаев он возникает после бактериальных или вирусных инфекций.
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