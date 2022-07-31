«Оплачу счет, но останусь без воды и мяса»: американцы в шоке от цен на электричество

Американцев шокировали счета за электричество. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие жители Соединенных Штатов шокированы полученным счетами за электричество, которое не могут оплатить. Об этом сообщает телеканал NBC.

За последние три месяца рост цен на электроэнергию в стране достиг 20%. В некоторых штатах до конца лета он может превысить 45-50%. Эксперты объясняют такой резкий скачок подорожаем газа после введения антироссийских санкций.

Одна из американок Джиджи Перес, которая получила платежную квитанцию за июль на 174 доллара, сообщила, что теперь ей придется чем-то пожертвовать, чтобы ее оплатить.

- Я оплачу этот счет за электричество, но чем-то пожертвовать, чтобы ее оплатить. Цены растут, придется от чего-то отказываться, - сообщает жительница США.

Другая американка из штата Нью-Гэмпшир по имени Мишель посетовала, что получила счет на 100 долларов выше, чем в предыдущем месяце. Женщина сообщила, что чувствует себя растеряно, ведь ничего не может поделать с этой ситуацией. Обе американки отметили, что планируют сменить место жительства, чтобы сократить расходы на электроэнергию.

Накануне в США инфляция ускорилась до 8,6% - максимум с декабря 1981 года. А цены на бензин в стране в июне этого года впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон.