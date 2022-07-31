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В мире31 июля 2022 19:07

Слова Путина на параде в День ВМФ напугали Британию

Mirror: слова Путина о поставке комплексов «Циркон» в армию России вызвали панику в Британии
Ксения АНУФРИЕВА
Слова Путина на параде в День ВМФ напугали Британию. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Слова Путина на параде в День ВМФ напугали Британию. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Слова российского президента Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в армию России вызвали панику во всей Британии. Об этом написал журналист Дуглас Пейшент в своей статье для издания Mirror.

Во время парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге российский лидер сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов в ВС страны начнется в ближайшие месяцы, а первым кораблем, который использует «Циркон», станет фрегат «Адмирал Горшков».

- Гиперзвуковое оружие способно двигаться со скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука. Эти слова президента России леденят душу, - написал Дуглас Пейшент.

В комментариях статьи соотечественники напомнили журналисту, что «никто не собирается запускать ракеты», и никакой опасности на самом деле эти слова российского лидера не представляют.