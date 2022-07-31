Видео салюта в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге опубликовано в сети Фото: REUTERS

Видео салюта в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года появилось в сети. Посмотреть на это красочное и зрелищное мероприятие пришли десятки людей, в том числе и гости культурной столицы.

В этом году главный военно-морской парад прошел в шестой раз с участием современнейших боевых кораблей и авиации. Так, днем этого же дня, перед салютом в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года состоялся парад. Завершающей частью программы стало выступление группы пилотов штурмовиков Су-25. Они раскрасили небо над городом в цвета российского триколора.

Запуск салютов в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года прошел у стен Петропавловской крепости. Именно оттуда в небо культурной столицы запустили несколько тысяч ярких фейерверков.